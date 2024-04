E' in arrivo un'ondata di brutto tempo, poi tornano sole e caldo

E' in arrivo una ondata di brutto tempo che porterà pioggia e grandine su tutta l'Italia e la neve sulle Alpi. La turbolenza durerà 48 ore. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

Nelle prossime ore il maltempo colpirà il nord-ovest, con i primi fenomeni su Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria, poi in spostamento dal pomeriggio verso Lombardia e localmente Emilia e Toscana. Previsti temporali anche intensi ed associati a grandine. Non solo: "fiocchi bianchi - afferma Tedici- sono attesi nelle prossime ore a quote alte, ma dalla sera cadranno fino a circa 800-900 metri di quota sui rilievi di confine.

Mediamente cadranno 15-20 cm di neve fresca su tutta la catena alpina oltre i 1500 metri, da ovest verso est, entro la serata di mercoledì".

Mercoledì sarà ancora molto perturbato su tutto il nord e, al mattino, anche sul versante tirrenico fino a Napoli ed in Sardegna. Oltre ai temporali si registrerà un diffuso calo termico su tutto lo Stivale di almeno 7-10°C nei valori massimi.

Da giovedì torna a dominare l'anticiclone africano che porterà nuovamente il sole e il caldo su tutta l'Italia, tanto che per il weekend sono previsti oltre i 30-32°C al centro-nord.

Nel dettaglio: - Martedì 9. Al nord: via via più piovoso e temporalesco al nord ovest; neve sulle Alpi. Al centro: nubi irregolari, calo termico; rovesci serali in Toscana. Al sud: tempo stabile.

- Mercoledì 10. Al nord: maltempo diffuso su nord ovest, Emilia e Veneto occidentale. Al centro: qualche precipitazione in Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. Al sud: nubi irregolari, qualche piovasco in Campania e Sicilia.

- Giovedì 11. Al nord: soleggiato. Al centro: a tratti molto nuvoloso. Al sud: qualche piovasco mattutino.

- Tendenza: rimonta dell'alta pressione, nuova ondata di caldo ancora più potente rispetto a quella del weekend 6-7 aprile.





