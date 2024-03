Non sono ancora state rintracciate le due ragazzine di 12 e 13 anni scomparse da mercoledì mattina dal Ravennate, dove le famiglie hanno presentato denuncia ai carabinieri. L'ipotesi prevalente è quella che le due si siano allontanate volontariamente per raggiungere un'amica nella provincia di Napoli, dove però non sono state trovate. Le ricerche proseguono, dopo la seconda nottata fuori casa e gli appelli dei familiari sui social.

