Maxi voragine a Roma, inghiottite due auto e evacuata palazzina

Una grossa voragine si è aperta nella notte a Roma inghiottendo due auto. E' accaduto in in via Sestio Menas nella zona del Quadraro, alla periferia della Capitale.

Sul posto la polizia locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino.

La voragine è ampia circa 10 metri di larghezza e 10 di profondità. Gli agenti hanno provveduto a chiudere la strada mettendo in sicurezza la zona interessata. Al termine della rimozione dei veicoli è stato disposto il transennamento dell'area.

Sono state individuate lesioni strutturali in una palazzina all'interno di un condominio limitrofo alla voragine, fanno sapere i vigili del fuoco. Evacuati a scopo precauzionale gli inquilini delle 36 abitazioni, riconducibili alla scala B.

Presenti sul posto la polizia locale, la protezione civile e personale dell'ufficio tecnico del Comune di Roma.



