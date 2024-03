Le associazioni Lgbtq+: "Il governo ci convochi al tavolo sulla disforia di genere"

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Dove c'è famiglia c'è casa. Cacciati dai genitori dopo il coming out, i ragazzi nelle strutture Lgbtqi+

Rifiutati dopo essersi dichiarati, picchiati perché omosessuali o trans, ma anche sex worker vittime di tratta: le persone accolte nelle Case di accoglienza Lgbtqi+ in Italia disegnano una realtà complessa, di cui si parla poco, in un periodo in cui i diritti gay sembrano scomparsi da agende politiche e media (ANSA)