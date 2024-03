Incidente in A1 a Piacenza, due morti e sei feriti

È di due morti, un ferito grave e altri cinque in condizioni meno serie, il bilancio del grave incidente stradale che si è verificato a Piacenza sull'autostrada A1 questa mattina poco prima delle 8. Al chilometro 56, lungo la corsia Nord, si sono scontrati un'auto e almeno due mezzi pesanti, probabilmente a causa della nebbia.

Sul posto mezzi dei vigili del fuoco e del 118 di Piacenza, insieme alle pattuglie della polizia stradale e al personale tecnico di Autostrade.

L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico con la chiusura di quel tratto e la deviazione del flusso di auto.

Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea del tratto compreso tra il bivio con l'A21 e Basso lodigiano verso Milano. Sul luogo dell'evento attualmente il traffico circola su due corsie e si registrano almeno sette chilometri di coda verso Milano. Ai mezzi provenienti da Bologna e diretti verso Milano si consiglia di immettersi in A1 verso Verona, quindi in A4 verso Milano.



