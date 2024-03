Abbandona due divani, i vigili glieli scaricano davanti casa

Ha abbandonato a lato di una strada due grossi divani da tre posti ciascuno, anziché smaltirli regolarmente, ma se li è ritrovati scaricati davanti casa sua da un furgone accompagnato dalla polizia locale, che gli ha anche comminato una multa da 10 mila euro. E' accaduto a Romano di Lombardia (Bergamo), dove la polizia locale ha anche diramato il video della singolare operazione, con in sottofondo il brano 'The lion sleeps tonight' e la scritta ironica: "Hai smarrito qualcosa? La polizia locale la ritrova e te la porta sotto casa".

Non è la prima volta che la locale della cittadina della Bassa bergamasca 'restituisce' ai proprietari rifiuti abbandonati in strada, in questo caso addirittura dei divani: l'ultimo a finire nel mirino è stato un cittadino residente a Rimini ma domiciliato a Romano, che aveva lasciato i divani in una zona periferica della città. Dalle telecamere della videosorveglianza gli agenti sono risaliti al proprietario del furgone con cui sono stati trasportati i divani e da lui al proprietario dei divani, che aveva preso in prestito il furgone.

Con un mezzo di Geco, la società che cura la raccolta dei rifiuti, i due divani sono stati recuperati e recapitati direttamente al domicilio del loro legittimo proprietario. Gli agenti gli hanno anche elevato una sanzione da diecimila euro.

Il video è stato invece realizzato per informare i cittadini che su questo fronte i vigili fanno sul serio. L'uomo si è giustificato dicendo che li aveva lasciati sul posto "temporaneamente", per poi ripassare a ritirarli.



