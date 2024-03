Festa del Papà con qualche piovasco, poi torna l'anticiclone

Una Festa del Papà con qualche piovasco sul versante adriatico e al Sud, ma all'insegna del miglioramento. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it per oggi, sottolineando però anche una rimonta anticiclonica. "Si prevedono le ultime piogge al mattino tra Marche e Puglia - afferma - e localmente anche su Campania, Basilicata e Calabria. Dal pomeriggio non si escludono isolati temporali a ridosso dei rilievi meridionali, ma inizierà una fase soleggiata non lunga ma gradevole".

L'alta pressione porterà una maggior stabilità atmosferica su tutta l'Italia almeno fino a giovedì 21. Anche le temperature subiranno un sensibile aumento, specie nei valori massimi.

"Questo miglioramento - aggiunge - arriverà puntuale con l'inizio della primavera: l'Equinozio quest'anno cade alle ore 4:06 di mercoledì 20 marzo".

Tra giovedì 21 notte e venerdì 22 una nuova perturbazione causerà qualche locale acquazzone verso il nostro meridione. Il tempo poi peggiorerà ancora di più nel weekend delle Palme con il ritorno della neve fino a 900 metri di quota anche sulle regioni centrali.

Nel dettaglio - Martedì 19. Al nord: bel tempo salvo nebbie fino al mattino in Val Padana. Al centro: alternanza tra nubi e schiarite; veloci piovaschi sul versante adriatico al mattino. Al sud: instabile con piogge sparse sui settori peninsulari, miglioramento dal pomeriggio.

- Mercoledì 20. Al nord: bel tempo salvo nubi basse mattutine in Val Padana. Al centro: cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud: poco nuvoloso.

- Giovedì 21. Al nord: cielo a tratti molto nuvoloso o pure coperto. Al centro: cielo sereno. Al sud: ampio soleggiamento.

- Tendenza: da venerdì il tempo potrebbe peggiorare a causa dell'arrivo di successive perturbazioni, dapprima dai Balcani poi dal Polo Nord durante il weekend delle Palme.



