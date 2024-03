Carabinieri, avviato rigoroso esame responsabilità militare

"Nei confronti del militare è stato immediatamente avviato un rigoroso esame delle responsabilità disciplinari". Lo afferma il Comando generale dei carabinieri dopo la pubblicazione di un nuovo video in cui un uomo fermato da una pattuglia viene colpito da uno schiaffo da parte dello stesso carabiniere di Modena già precedentemente filmato in una simile circostanza. Della vicenda il comando generale ne è venuto a conoscenza "solo ora" e il video risale ad un anno fa.

"Anche in questo caso - prosegue l'Arma - appena avuta conoscenza del video, è stato trasmesso con tempestività all'autorità giudiziaria".

Il comando generale ha inoltre disposto una serie di verifiche interne, "già in corso", per "accertare se i superiori dei militari coinvolti abbiano svolto le previste attività di controllo e di istruzione sugli specifici temi nei confronti del personale dipendente".



