Maltempo sull'Italia, al Nord frane, allagamenti e valanghe. Turisti evacuati in Val di Rhemes

Maltempo sull'Italia da Nord a Sud. Ancora tanta pioggia e neve. Allerta valanghe sulle Alpi, acqua alta a Venezia. A Roma crolla muro sulle auto in sosta

Pericolo valanghe, chiude la Val di Rhemes. Turisti evacuati

Per pericolo valanghe in Valle d'Aosta chiude in via preventiva anche la strada regionale 24 della Val di Rhemes, a monte di Rhemes-Saint-Georges. Lo stop alla circolazione entra in vigore tra le 16 e le 16.30 e isola il comune di Rhemes-Notre-Dame, in fondo alla vallata. "Il pericolo valanghe è in aumento e una valanga si è già avvicinata alla regionale. Stiamo provvedendo a far rientrare le persone che rischiano di rimanere bloccate in paese, prima di chiudere la strada", spiega il sindaco di Rhemes-Notre-Dame, Firmino Thérisod.

Intanto i comuni di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité, isolati dalla tarda mattinata dopo la chiusura della regionale 44 della valle del Lys a partire da Gaby, hanno deciso la chiusura di tutte le scuole - dalla materna alle medie - per la giornata di domani. Al momento la strada resta comunque percorribile dai mezzi di soccorso. A Gressoney-La-Trinité chiusi anche il parcheggio di località Eyo - dove già domenica scorsa era arrivata una valanga quando il piazzale era già stato dichiarato inaccessibile - e la regionale 43.

Tromba d'aria nel Mantovano, danneggiate case e auto

Una tromba d'aria si è abbattuta tra le 13 e le 13.30 di oggi nel comune di Porto Mantovano, nell'hinterland di Mantova con diverse abitazioni e capannoni scoperchiati dalla furia del vento, che ha fatto volare tegole e lamiere cadute poi sulla strada dove hanno danneggiato alcune auto in sosta. I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza alcune recinzioni di cantieri edili divelti dal vento. Non si registrano danni alle persone. La tromba d'aria è stata accompagnata da una bomba d'acqua che ha causato alcuni allagamenti. Il maltempo si è abbattuto per l'intera mattinata sul resto della provincia di Mantova senza provocare danni ingenti. Nel pomeriggio le precipitazioni sono cessate ovunque ed è riapparso il sole.

Crolla muro tufo su auto in sosta a Trastevere, nessun ferito

Crollo di un muro di tufo lungo circa 25 metri, nella tarda serata di ieri, in via San Francesco Sales, in zona Trastevere a Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Coinvolte quattro auto in sosta, sommerse dalle macerie. Non si registrano feriti. Si tratterebbe di un muro di recinzione di un'abitazione privata. La strada é stata chiusa per la presenza dei detriti sulla carreggiata. Allertato il personale tecnico del Municipio I per gli accertamenti di competenza.

Per il forte vento collegamenti difficili per Ischia e Procida

Collegamenti marittimi difficili oggi per le isole del golfo di Napoli: le avverse condizioni meteo marine stanno infatti condizionando fortemente la regolarità delle corse per Ischia e Procida.

Risultano al momento sospese tutte quelle degli aliscafi, in partenza ed in arrivo ai porti di Marina Grande, Ischia Porto, Casamicciola e Forio e sono state soppresse anche alcune corse di navi traghetto da e per l'isola di Procida. Il vento forte ed il mare molto mosso hanno inoltre causato anche il trasferimento al porto di Ischia dei collegamenti operati con i traghetti nel vicino porto di Casamicciola; anche se per il resto della giornata le condizioni meteorologiche sono previste in miglioramento è consigliabile consultare siti internet e call center delle compagnie di navigazione prima di mettersi in viaggio.

Arpal prolunga allerta su tutta la Liguria

Nel Ponente ligure, dove vige l'allerta arancione, Il maltempo ha portato diverse frane e smottamenti nella nottata e nelle prime ore di oggi. A Finale Ligure una frana precipitata sulla carreggiata ha portato alla chiusura dell'Aurelia in entrambe le direzioni, all'altezza del chilometro 592, in località Malpasso. Frane anche a Noli, nei pressi di località Saraceni.

Smottamenti, allagamenti, strade invase da acqua e fango. La notte di allerta gialla per pioggia a Genova sta creando disagi e problemi, i vigili del fuoco sono impegnati dalla notte.

Anas ha riaperto a senso unico alternato l'Aurelia a Recco, in provincia di Genova, precedentemente chiuso per consentire la rimozione di un albero caduto per il maltempo. Intanto Arpal ha aggiornato l'allerta prolungando fino alle 14 l'allerta arancione nel Ponente ligure e da allora gialla sui bacini piccoli. Il centro resterà in allerta gialla fino alle 18 così come nell'entroterra del Genovesato e nelle valli Stura e Val Bormida. Il Levante Ligure resta in allerta gialla fino alle 21.

Le precipitazioni più intense si sono verificate nelle prime ore della mattinata , portando 53.8 mm di pioggia a Mele (Genova) e determinando l'innalzamento al primo livello di guardia di alcuni torrenti, fra cui l'Orba a Tiglieto, lo Stura a Campo Ligure e il Bisagno alla Presa: tutte le portate al momento sono comunque ben contenute in alveo. I venti hanno portato raffiche superiori ai 100 km/h: 155 km/h a Casoni di Suvero, 129 km/h a Fontana Fresca sopra Sori.

La sala operativa regionale ha segnalato effetti al suolo gravi nell'Imperiese, a Molini di Triora e Rezzo, con alcune centinaia di persone che potranno raggiungere la propria abitazione solo a piedi. Nel resto del territorio frane più localizzate.

Neve in Piemonte, black-out elettrici e telefonici nelle vallate

Black-out elettrici e di telefonia nelle vallate piemontesi e strade chiuse per il rischio di grandi valanghe. L'ondata di maltempo, con neve dai 1.000 metri in su, si è intensificata dalla scorsa notte in Piemonte. Sono state chiuse le prime strade in montagna. Il provvedimento - informa la Regione - per il momento riguarda la provinciale per Ceresole Reale (Torino), verso il Gran Paradiso.

In paese sono caduti 60 centimetri di neve in poche ore; nelle vallate del Canavese sono state sospese le messe domenicali.

Sempre in provincia di Torino è stata chiusa in alcuni tratti, per la caduta di alberi sovraccarichi di neve, la provinciale 32 che da Viù porta a Usseglio, nelle valli di Lanzo.

Nel Torinese sono interrotte alcune linee elettriche nelle valli di Lanzo, Orco e Soana; black-out anche a Perosa Argentina (in valle Chisone), nel Verbano-Cusio-Ossola e nelle provincie di Vercelli e Cuneo. E' interrotta la telefonia fissa e mobile nelle valli di Lanzo.

La sala operativa della Protezione civile regionale è aperta dalle 8 di questa mattina. In tutto il Piemonte c'è allerta gialla per rischio di frane e allagamenti. In provincia di Alessandria sono stati chiusi il ponte sull'Erro sulla strada provinciale 225 a Melazzo, le provinciali 61 e 63 per l'esondazione del rio Granetta, il ponte OltreOrba a Capriata d'Orba, i guadi sui torrenti Erro e Lemme.

Per gli spostamenti sulle strade la Regione Piemonte consiglia di consultare www.muoversiinpiemonte.it

