Toti, tunnel Genova è un modo per onorare vittime ponte Morandi

"Mi amareggia e un po' mi stupisce sapere che i parenti delle vittime del crollo del ponte Morandi si siano sentiti offesi dalle parole che ho pronunciato in occasione della partenza dei lavori per il tunnel subportuale di Genova. Costruire opere efficienti e sicure è un modo per onorare il ricordo delle vittime, evitando in futuro altre tragedie". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti risponde al Comitato in ricordo delle vittime del ponte Morandi sul via ai lavori della principale opera compensativa realizzata da Aspi per la città di Genova a sei anni dal crollo del ponte (14 agosto 2018, 43 vittime).

"Mi stupisce perché pur onorando il ricordo di quella grandissima tragedia non credo sia giusto fermare lo sviluppo di una città che invece da quel maledetto giorno deve soprattutto imparare che le opere devono essere costruite in modo moderno ed efficiente. Ed è quello che vogliamo fare oggi per non rivivere, in futuro, un altro dramma. - ribadisce Toti - Per questo riferendomi al tunnel subportuale ho parlato di un'opera che ci riporta proprio al 14 agosto 2018, opera che continuo a ritenere doveroso dedicare alla memoria delle 43 vittime. Se c'è un legame è proprio quello di guardare alla nostra città come un posto moderno e sicuro e credo che solo lavorando in questa direzione si possa onorare quelle vittime. Un legame che non può essere trovato a tutti i costi nel management che da allora è cambiato così come l'azionariato".

"Oggi dentro Autostrade c'è Cassa Depositi e Prestiti, che sono i soldi pubblici degli italiani. - aggiunge il presidente della Regione - Ci sono fondi di investimento, che allora non c'erano, non c'è più la finanziaria Atlantia che invece era azionista dell'epoca, così come non c'è più il management di allora. Le responsabilità dei passati gestori dovranno essere appurate dai magistrati in tribunale e spero che si faccia giustizia perché chi ha sbagliato paghi la sua colpa".



