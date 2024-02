Agricoltori bloccano il traffico a Roma: 'Lollobrigida ci riceva'

Bloccato il traffico con i trattori su via Nomentana a Roma nei pressi del presidio al civico 1111. Secondo quanto si apprende, intorno alle ore 15 rientrando dal corteo partito stamattina in direzione Monterotondo alcuni mezzi agricoli hanno bloccato la strada.

"Abbiamo bloccato il traffico perché vogliamo delle risposte. Il ministro dell'Agricoltura ci riceva", ha detto Salvatore Fais, uno dei leader degli agricoltori in piazza oggi a Roma, chiedendo un incontro con il miìnistro Francesco Lollobrigida.

Video Continua la protesta degli agricoltori a Roma, 150 trattori verso Monterotondo

Gli agricoltori sono tornati a manifestare a Roma. "Più di 500 di tutte le regioni in piazza", spiegano Salvatore Fais e Roberto Rosati, leader degli agricoltori. "Ora torneremo al presidio e ci daremo un nome unitario - spiega Rosati - chiederemo di essere ricevuti al ministro dell'agricoltura e di avere un rapporto diretto nelle decisioni importanti con un tavolo tecnico permanente".

Per gli agricoltori ci sono "dei punti immediati da affrontare a partire dal giusto prezzo dei prodotti". I manifestanti hanno esposto striscioni "Ci battiamo per salvare l'agricoltura" e "Non siamo schiavi dell'Europa". A raggiungere il centro di Roma anche due trattori. "I cittadini hanno accolto il nostro appello - dice Rosati - e al nostro passaggio stamattina sventolavano diversi tricolori".

