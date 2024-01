Dal prossimo anno Liceo del Made in Italy in 120 istituti

Sono 120 le scuole che hanno attivato il Liceo del Made in Italy in funzione dal prossimo anno scolastico. A renderlo noto è il sottosegretario all'Istruzione Paola Frassinetti. Ieri scadevano i termini - che erano stati prolungati - per le scuole per aderire al nuovo liceo. Gli studenti potranno iscriversi dal 23 gennaio. "Ritengo che aver raggiunto il risultato dell'attivazione di 120 indirizzi di Liceo del Made in Italy sia più che soddisfacente, questo in considerazione anche del poco tempo a disposizione. Un risultato che è frutto del grande lavoro del ministero dell'Istruzione e del Merito che, in raccordo con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha effettuato un importante lavoro istruttorio inviando tempestivamente le circolari alle scuole ed effettuando inoltre un'azione di monitoraggio e confronto continuo con i territori, favorendo questo risultato, per cui ringrazio anche il Ministro Valditara per il suo impegno. Le potenzialità del made in Italy sono straordinarie e imparare a comprenderle è una prospettiva importante per il futuro dei nostri giovani, il mio incoraggiamento va a tutti gli istituti che hanno accolto questa novità e sono sicura che sarà un'offerta formativa che si andrà ad ampliare nel tempo", ha affermato il sottosegretario Frassinetti.



