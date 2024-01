Memoriale della Shoah, incontro a 80 anni da deportazione Segre

Il 30 gennaio, a ottant'anni da quando dal binario 21 della stazione Centrale di Milano partì per Auschwitz il convoglio piombato che trasportava i deportati, fra cui Liliana Segre e il padre, al Memoriale della Shoah si svolgerà una cerimonia per ricordare quanto è accaduto e evitare che possa risuccedere con l'intervento anche della senatrice a vita.

L'ormai tradizionale appuntamento organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio con la comunità ebraica di Milano è uno degli eventi principali organizzati al Memoriale in occasione del Giorno della Memoria.

Il 18 verrà inaugurata la mostra 'After Images - L'eccidio della famiglia Einstein Mazzetti: risonanze visive' che con fotografie di Eva Krampen Koloski, disegni e documentari ripercorre la storia di una famiglia e insieme quella della Shoah e della Seconda guerra mondiale grazie alla curatela di Alessandro Cassin e al progetto di allestimento di Andrè Benaim (Benaim Studio). L'esposizione, in programma fino al 25 febbraio, è realizzata in collaborazione con il Centro Primo Levi di New York dove verrà poi esposta.

Il 27 gennaio, nel giorno della Memoria, dalle 10 alle 18 al Memoriale sono in programma visite gratuite (prenotazioni online aperte dal 10 gennaio) ad accompagnare i visitatori anche gli studenti nei programmi di scuola-lavoro del liceo Frisi, Collegio San Carlo di Milano, e IIS Severi Correnti di Milano, e un gruppo di detenuti di Bollate coordinati dalla Cooperativa Sociale Articolo 3.

"Vogliamo che ogni persona possa scegliere di venire a trovarci, a prendersi un momento per ricordare e per riflettere sulla parola all'ingresso, "Indifferenza". Ricordare oggi - ha sottolineato il presidente del Memoriale Roberto Janarch - è più importante che mai". Fra gli altri appuntamenti in programma il 26 gennaio anche l'unica presentazione a Milano con l'autore di Ghetto, di Daniel B Schwartz e il 24 un concerto organizzato con la Società del Quartetto con il violinista Tiziano Giudice in dialogo con Anna Linda Callow, che leggerà brani da Canto del popolo ebraico massacrato di Itzhak Katzenelson.



