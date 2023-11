Il Papa, ho una bronchite acuta e infettiva ma non ho più febbre

Il Papa informa sul suo stato di salute nel corso di una udienza con i partecipanti al seminario di "Etica nella gestione della salute". "Come vedete, sono vivo", esordisce nel breve discorso pronunciato in spagnolo. "Il dottore non mi ha lasciato andare a Dubai. Il motivo - ha spiegato Papa Francesco - è che lì fa molto caldo e si passa dal caldo all'aria condizionata. E questo in questa situazione bronchiale" non è conveniente. Poi ha aggiunto: "Grazie a Dio non era polmonite. È una bronchite molto acuta e infettiva". Sulla terapia che sta seguendo: "Non ho più la febbre, ma prendo ancora antibiotici e cose del genere".

Il Papa ha concluso: "scusatemi che non posso parlare di più ma non ne ho la forza".



