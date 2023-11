Maltempo Forti allagamenti in Toscana, tre morti. Gommoni per salvare vite. Sale il livello del Seveso

01:29

A causa delle difficoltà d'intervento delle ambulanze nelle aree in cui sono esondati fiumi e torrenti in zona Prato, il servizio gestione emergenze della Regione ha chiesto a Toscana Aeroporti, che gestisce lo scalo di Firenze, la disponibilità di piazzole aeromobili per consentire il trasbordo dei feriti dagli elicotteri alle ambulanze per il trasporto in ospedale. Lo rende noto la stessa società di gestione dell'aeroporto di Firenze spiegando che "Toscana Aeroporti manterrà tutti i presidi operativi per la notte, in concomitanza anche della permanenza dei passeggeri che non sono partiti a causa dei dirottamenti e non hanno potuto raggiungere gli hotel per mancanza di taxi".