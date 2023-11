Frassinetti, torna il voto numerico alle elementari

Ritornerà il voto numerico alle scuole elementari e sostituirà il giudizio, introdotto nella scorsa legislatura ("ha creato solo confusione nelle famiglie, complicando il lavoro dei docenti"): ad annunciarlo è la sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti in una intervista all'ANSA ad un anno esatto dall'inizio del suo mandato. Sul temuto ritorno dell'antisemitismo, Frassinetti è chiara: "ogni episodio di antisemitismo nelle scuole va bloccato sul nascere e gli insegnanti devono impegnarsi ad essere obiettivi condannando ogni forma di sopraffazione e violenza.

Intensificare i viaggi degli studenti nei luoghi dove si sono verificate le maggiori tragedie della storia può essere utile a far riflettere i nostri giovani".

Sui tempi di discussione del nuovo contratto, spiega che "la nuova legge di bilancio includerà investimenti sugli stipendi dei docenti: da gennaio 2024 la busta paga vedrà un aumento di circa 200 euro lordi, derivanti da vari aggiustamenti e bonus. A dicembre, è previsto un anticipo tra 700 e 1.200 euro per i docenti di ruolo, oltre al taglio del cuneo fiscale. Misure che riflettono l'impegno del governo e del ministero per valorizzare e riconoscere il ruolo fondamentale dei docenti".



