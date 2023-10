L'esercito ancora nella Striscia con soldati e tank. Erdogan: 'Israele criminale di guerra' - LIVE

08:16

L'ambasciata americana a Beirut invita i connazionali a "lasciare immediatamente il Paese". "Il Dipartimento di Stato raccomanda

che i cittadini statunitensi in Libano partano adesso, mentre i voli commerciali restano disponibili, a causa dell'imprevedibile situazione della sicurezza", si legge in un comunicato pubblicato sul sito della missione diplomatica americana.

"Dovreste avere un piano d'azione per le situazioni di crisi che non faccia affidamento sull'assistenza del governo degli Stati Uniti. Il momento migliore per lasciare un Paese è, se possibile, prima di una crisi. Le evacuazioni di civili da un paese straniero assistite dai militari statunitensi sono rare - prosegue la nota -. Non vi è alcuna garanzia che il governo degli Stati Uniti evacuerà i privati cittadini statunitensi e

i loro familiari in una situazione di crisi. Nel caso in cui si verifichi un'evacuazione assistita dall'esercito americano, il nostro obiettivo sarà quello di aiutare i cittadini statunitensi".