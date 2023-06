Blitz contro la 'ndrangheta, eseguite 68 misure cautelari

Carabinieri e Polizia stanno eseguendo, a Cassano Ionio ed in altri centri della provincia di Cosenza, un'ordinanza cautelare emessa dal Gip su richiesta della Dda di Catanzaro nei confronti di 68 indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo 'ndranghetistico, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga aggravata dalle finalità mafiose, oltre che per altri delitti, anche aggravati da modalità e finalità mafiose. Le misure sono state eseguite dai carabinieri del Comando provinciale di Cosenza e da personale delle Squadre mobili di Cosenza e Catanzaro e del Servizio centrale operativo di Roma.

Beni per un valore complessivo di 5 milioni sono stati sottoposti a sequestro preventivo dai carabinieri nell'ambito dell'operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro che stamani ha portato, nel cosentino, all'esecuzione di una misura cautelare nei confronti di 68 persone. In particolare, i carabinieri, hanno sequestrato beni immobili, aziende, quote sociali, beni mobili registrati e rapporti finanziari riconducibili a più indagati. I dettagli dell'operazione, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo reparto operativo del Comando provinciale di Cosenza, e da personale delle Squadre mobili di Cosenza e Catanzaro e del Servizio centrale operativo di Roma, saranno resi noti nel corso della conferenza stampa in programma alle 10,30 nei locali della Procura della Repubblica di Catanzaro.