Maltempo: torna l'allerta arancione in alcune zone dell'E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 02 GIU - Torna l'allerta arancione in alcune zone dell'Emilia-Romagna, per criticità idraulica e idrogeologica, a partire dalla mezzanotte di sabato 3 giugno.

Allerta gialla invece per i temporali. L'allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica è prevista nella bassa collina e pianura romagnola, mentre solo per criticità idraulica sulla costa romagnola e nella pianura bolognese, e per criticità idrogeologica sull'alta collina romagnola e sulla collina bolognese. Secondo Arpae per la giornata di sabato 3 giugno sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, più probabili sulle aree appenniniche, con possibili effetti e danni associati. Permane la possibilità di evoluzione dei dissesti innescatisi nelle ultime settimane nelle aree della collina bolognese e romagnola. Nelle aree interessate da temporali potranno inoltre verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua, ruscellamenti lungo i versanti e locali smottamenti. Permangono condizioni di critiche localizzate nella pianura bolognese , ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, in progressiva decrescita e da possibili problemi di tenuta arginale, che potrebbero interessare anche il reticolo principale. (ANSA).