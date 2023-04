'Non essere troppo in ritardo' c'era scritto nientemeno che su un orologio diventato un'icona dei tempi, lo Swatch. Che cosa è il ritardo e perché lo temiamo così tanto anche quando non c'entrano niente le rate da pagare o gli obiettivi del Pnrr da raggiungere? Una lunga storia che da Sant'Agostino a Fedez e J-Ax passa anche per l'amore perduto e rimpianto.