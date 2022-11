Principio d'incendio in stanza degenza ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 16 NOV - Un principio d'incendio ha interessato nella notte una stanza di degenza del reparto di medicina interna a vascolare dell'ospedale di Perugia. Al momento non vengono segnalati problemi per le persone.

Il fuoco - riferiscono i vigili del fuoco - ha interessato in particolare un piccolo tavolo all'interno del locale, che si trova al piano terra della struttura. Ha provocato molto fumo ma è stato subito spento dai vigili del fuoco intervenuti con due squadre. (ANSA).