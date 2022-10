Trovata fossa comune con 17 cadaveri a Kharkiv

ROMA - Almeno 17 cadaveri di civili e soldati sono stati trovati in una fossa comune scoperta nel distretto di Boriv nella regione di Kharkiv. Lo afferma in un messaggio sul canale telegram la polizia nazionale ucraina, citata da Unian.

"Secondo i dati preliminari, almeno 17 persone sono state sepolte nella tomba: civili e soldati delle forze armate. I residenti hanno detto che gli occupanti hanno raccolto i corpi dei morti in tutta l'area. Il 13 aprile li hanno portati su due camion, hanno scavato una buca profonda fino a 3 metri con un escavatore e hanno scaricato lì tutti i corpi. Poi il il luogo di sepoltura è stato livellato con carri armati", afferma il rapporto. (ANSA).