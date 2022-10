Incidente stradale: bici travolta da auto, gravissima donna

(ANSA) - SAN PIER D'ISONZO, 03 OTT - Sbalzata dalla bicicletta dopo un tremendo impatto con un'auto, una donna di 38 anni è stata elitrasportata nella notte, in ospedale a Udine, in gravissime condizioni. L'incidente stradale è accaduto attorno alle 23, a San Pier d'Isonzo (Gorizia), lungo il cavalcavia dell'autostrada.

Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo, la vettura ha travolto la donna che era in sella alla propria bici causandole un forte trauma al capo e diverse contusioni. La donna è stata tempestivamente soccorsa dall'equipe medica, con il coordinamento della Sores/Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg, e quindi è stata trasferita, d'urgenza, all'ospedale, in condizioni molto serie.

Anche il conducente del veicolo è rimasto ferito, ma in maniera lieve. (ANSA).