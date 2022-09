Imprenditore edile ucciso nel Canavese, due fermi

(ANSA) - TORINO, 24 SET - Un uomo di 30 anni e una donna di 44 anni, entrambi disoccupati e incensurati, sono stati sottoposti a fermo dai carabinieri di Venaria, nel Torinese, per l'omicidio di Fatmir Ara, l'impresario edlie albanese trovato morto a San Carlo Canavese il 3 settembre scorso. Per l'omicidio era stato arrestato il 6 settembre Davide Osella, che aveva confessato il delitto. I due sono accusati di concorso in omicidio premeditato. Nei prossimi giorni è prevista l'udienza di convalida dei provvedimenti di fermo. (ANSA).