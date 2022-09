Covid: 203 su 30mila senza ffp2 su mezzi pubblici

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Sui mezzi pubblici senza mascherina: 203 persone sono state multate per questa ragione in tutta Italia all'esito di una campagna dei Nas che complessivamente hanno controllato 30mila utenti. L'ammontare complessivo delle sanzioni è di 81mila euro. Tra i multati 31 minori, che rappresentano il 15% del totale , e anche 11 autisti.

In tutto i controlli dei Nas, condotti con i carabinieri dell'Arma territoriale hanno riguardato 3.058 veicoli adibiti al trasporto, tra autobus urbani ed extraurbani (65%), metropolitane (12%), collegamenti ferroviari locali e di navigazione (23%). I multati in alcuni casi erano totalmente privi di mascherina, in altri non indossavano la Ffp2, che resta necessaria per l'accesso e l'uso dei mezzi di trasporto. La campagna del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è stata realizzata d'intesa con il Ministero della Salute.

L'obiettivo, tutelare la salute degli utenti, anche in considerazione della ripresa delle attività lavorative e della attuale situazione epidemiologica. (ANSA).