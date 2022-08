Ventenne morto investito Roma, arrestato agente

E' stato arrestato per l'accusa di omicidio stradale l'agente di polizia di 46 anni, sospeso da tempo dal servizio, che all'alba di ieri ha investito e ucciso Simone Sperduti, 20 anni, che era bordo di uno scooter, in via Prenestina. In base a quanto si apprende il quarantenne è risultato positivo all' alcool test e a quello sul consumo di droga a cui è stato sottoposto dopo l'incidente. Sul caso indagano gli agenti della Polizia Locale.