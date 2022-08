Maltempo: Arpa Lombardia, piogge e temporali fino a domani

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - "Maltempo sulla Lombardia: forti piogge e temporali su gran parte della regione fino a venerdì 19 agosto. Nel weekend ritorno del sole e temperature in rialzo".

Sono le previsioni meteorologiche per la Lombardia diffuse dall'Arpa.

A livello generale, un intenso flusso in quota dai quadranti meridionali, associato a una saccatura atlantica, centrata attualmente sulla Penisola Iberica, in transito sul Mediterraneo, manterrà fino a domani mattina condizioni di marcata instabilità su gran parte della regione, con precipitazioni diffuse. Quindi l'allontanamento verso est di tale struttura riporterà a condizioni via via più stabile per le giornate a seguire.

Per oggi, in particolare, sono previste precipitazioni diffuse moderate o forti, a carattere di rovescio e temporale, con fenomeni che potranno risultare anche di forte intensità.

Domani le piogge saranno invece, tra notte e mattino, diffuse ma deboli o moderate. Quindi in attenuazione ed esaurimento a partire dai settori occidentali. In serata residue, più probabili a ridosso dei rilievi alpini. A carattere di rovescio e temporale, con fenomeni che fino al primo mattino potranno risultare ancora di forte intensità.

Sabato, invece, cielo sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento a ridosso dei rilievi. Domenica e lunedì sarà prevalentemente poco nuvoloso, con bassa probabilità di precipitazioni per lo più limitata ai rilievi alpini. (ANSA).