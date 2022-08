Migranti: sbarco Crotone, fermati 2 presunti scafisti

(ANSA) - CROTONE, 16 AGO - Due presunti scafisti, rispettivamente di nazionalità siriana ed egiziana, sono stati individuati e fermati dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di finanza di Crotone che hanno agito con il coordinamento della locale Procura della Repubblica.

I provvedimenti sono stati eseguiti al termine di una serie di operazioni, che si sono completate nella serata di domenica, avviate nell'ambito del dispositivo integrato degli assetti aerei e navali della Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e dell'Agenzia Europea Frontex e dell'operazione Themis 2022 che avevano segnalato in rotta di avvicinamento all'Italia, alcune barche a vela stipate di migranti dirette verso le coste calabresi.

Nel corso del primo evento, che ha portato all'esecuzione delle misure restrittive, è stata individuata un'imbarcazione con 110 persone di a bordo avvicinata da un pattugliatore del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto che, all'ingresso nelle acque territoriali italiane ha proceduto all'abbordaggio prendendone il controllo e scortandola sino al porto di Crotone. In contemporanea un Guardacoste della Guardia di finanza di Crotone, in cooperazione con la motovedetta CP321 della Capitaneria di Porto di Crotone e di un Pattugliatore Romeno dell'Agenzia Frontex, hanno intercettato un'altra barca a vela precedentemente avvistata dagli assetti aerei. I finanzieri, dopo aver tenuto sotto stretto controllo l'imbarcazione con circa 90 persone a bordo tra afgani e ed egiziani sono saliti a bordo e l'hanno scortata fino al Porto di Crotone.

Altri 75 migranti, di nazionalità siriana e afgana, tra cui 30 minori, sono stati avvistati dagli assetti navali Frontex su uno sloop di 14 metri, poi abbordato da un Guardacoste del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Messina. (ANSA).