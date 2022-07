Sicurezza: Jesolo mette in campo 20 steward

(ANSA) - VENEZIA, 02 LUG - Jesolo punta sulla sicurezza: il sindaco Christofer De Zotti annuncia l'avvio di un nuovo servizio di informazione e sicurezza in città attraverso la presenza di 20 steward per garantire che la movida in una delle spiagge più frequentate dell'Adriatico si svolga senza risse o atti di vandalismo.

L'iniziativa prende avvio oggi. In questo primo fine settimana sarà impiegata una decina di steward, il cui numerò aumenterà con il passare dei giorni. A pieno regime, il servizio impegnerà gli operatori dal venerdì alla domenica, dalle 23 alle 5, nei mesi di luglio, agosto e settembre. Avranno il compito di informare e sensibilizzare le persone presenti nell'area compresa fra piazza Mazzini e piazza Aurora, soprattutto i più giovani, sull'adozione di comportamenti responsabili e rispettosi nei confronti della città ma anche dell'ambiente, degli spazi pubblici, dell'identità di Jesolo e dei suoi abitanti.

Nello stesso contesto prende avvio anche il progetto "Bevi responsabilmente", organizzato da Fipe-Confcommercio e l'Associazione Nazionale Magistrati, con il supporto del Comune di Jesolo. L'iniziativa consiste in un vero e proprio 'patto' tra pubblici esercizi e magistrati per promuovere il rispetto delle norme e l'adozione di buone pratiche contro l'abuso di alcol tra ragazzi e gestori di locali. (ANSA).