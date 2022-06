Nel Casertano dopo il pride disegno anti Lgbt

(ANSA) - AVERSA, 27 GIU - Dopo l'Aversa Pride di sabato 25 giugno, il primo nella storia della citta normanna con migliaia di partecipanti - tra i 3 e i 4mila - delegazioni comunali e qualche sindaco (Renato Natale di Casal di Principe), "puntuale" arriva l'atto di odio contro il mondo Lgbt; un atto che non risparmia neanche la Chiesa. Stamani, l'Arco dell'Annunziata, che è anche campanile della omonimo luogo di culto, monumento simbolo di Aversa, è stato imbrattato con il disegno di un diavolo impiccato e la scritta all'interno LGBTI.

A dare notizia dell'episodio il consigliere comunale di Aversa Mariano Scuotri, che sabato ha fatto parte della delegazione del Comune insieme a due assessori e ad un altro consigliere comunale. In un post su Facebook, Scuotri scrive: "Ed ecco il dolce messaggio di qualche intellettuale che ha pensato di dire la propria sull'#aversapride. Eccovi amici, l'ignoranza servita nella sua veste più esplicita". "Noncuranza del bene comune, disprezzo dell'essere umano, violenza sanguinaria. Avete già perso facendo ciò: l'Arco noi lo ripuliremo, le vostre 'anime' saranno difficili da ripulire. Porci che non siete altro", conclude il consigliere comunale. (ANSA).