Covid: Cei, ok ad acquasantiere ma raccomandate mascherine

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Nuovo allentamento delle misure Covid anche per la Chiesa cattolica, in linea con quanto deciso dal governo. Possono tornare ad essere usate le acquasantiere, vuote da due anni, e si torna anche alle processioni per l'offertorio.

A messa le mascherine non sono obbligatorie ma "raccomandate".

La Conferenza Episcopale Italiana ha scritto a tutti i vescovi aggiornando le disposizioni. "E' importante ribadire che non partecipi alle celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi è sottoposto a isolamento perché positivo al Sars-Cov-2", dice in premessa la Cei.

"Si continui a osservare l'indicazione di igienizzare le mani all'ingresso dei luoghi di culto", è l'altro suggerimento come anche si consiglia ai sacerdoti di indossare la mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuire la Comunione.

Nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime, delle Ordinazioni e dell'Unzione dei Malati si possono effettuarle senza l'ausilio di strumenti.

"I singoli vescovi, nella considerazione delle varie situazioni e dell'andamento dell'epidemia nel loro territorio, possono adottare provvedimenti e indicazioni particolari" precisa la Conferenza episcopale italiana. (ANSA).