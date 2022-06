Elicottero scomparso: ricerche con cani e droni da monti Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - Lanciate anche dal versante dell'Appennino Toscano, nella zona di Castiglione di Garfagnana (Lucca), le ricerche dell'elicottero scomparso con il pilota e altre sei persone a bordo, passeggeri manager turchi e libanesi provenienti da Lucca, dove erano stati a It's Tissue, fiera internazionale dell'industria cartiera.

I vigili del fuoco hanno schierato per sentieri e alpeggi anche unità cinofile, con cani da ricerca, e droni per individuare il velivolo, oltre a squadre di personale di terra.

Un elicottero Drago della base di Bologna effettua sorvoli ad ampio raggio.

In località Col d'Arciana, presso Castiglione di Garfagnana, il comando di Lucca ha allestito una Unità di Comando Locale (Ucl). Da qui si muove pure il personale Tas (Topografia al Soccorso) del comando di Prato che opera con sistema di ricerca Dedalo. (ANSA).