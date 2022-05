Meteo: l'anticiclone Scipione, batterà i record di caldo di Hannibal

Dall’inverno all’Inferno: da un weekend quasi invernale, con il ritorno della neve sulle Alpi fino a 1800 metri, si prospetta un ponte del 2 giugno 'infernale' con massime fino a 40-41°C. Lo scorso weekend abbiamo osservato un crollo delle temperature anche di 15°C in alcune località del Nord, venti freddi di Bora, mareggiate con forte erosione delle spiagge e minime intorno ai 10°C in val Padana. La previsione dei principali modelli meteorologici vede, invece, la rimonta dell’anticiclone Africano verso il Sud con i primi 35°C in Sicilia già nelle prossime ore.

Infatti, secondo iLMeteo.it, oggi che è l'ultimo giorno della "primavera meteorologica", un anticiclone nordafricano arriverà sull’Italia, spinto dall'approfondimento di una saccatura atlantica sull’Europa occidentale. Nelle prossime ore farà già molto caldo al Sud, da domani toccherà anche al Centro e, da giovedì, giorno della festa della Repubblica, toccherà anche al Nord. Avremo temperature di oltre 7-10°C superiori alla media del periodo, anche se ormai le medie sono stravolte da quasi un mese.

Arriva di nuovo il caldo estremo con l'anticiclone Scipione l’Africano; come fece l’omonimo condottiero romano durante la Seconda Guerra Punica, Scipione sconfiggerà Annibale: questo nuovo anticiclone sarà più forte di ‘Hannibal’, il primo precoce caldo estivo che ha interessato l'Italia dal 10 maggio fino a pochi giorni fa. Scipione porterà picchi superiori ai 40°C sulle Isole Maggiori, mentre Hannibal faticò a superare i 37-38°C. Secondo iLMeteo.it, massime eccezionali come queste non promettono bene in vista dell'estate 2022.

L'anticiclone Scipione porterà gran caldo soprattutto al Centro-Sud, in particolare a Roma, dove si potranno toccare valori record. Al Nord la coperta dell’Anticiclone risulterà a tratti corta, lasciando scoperto il settore alpino a frequenti temporali. Una nota da considerare di questa rovente fase anticiclonica: rispetto ad Hannibal, ci saranno più acquazzoni al Nord, con una durata inferiore. Già da lunedì prossimo, però, l'anticiclone potrebbe allentare la presa, favorendo un ritorno a condizioni ‘normali’.

NEL DETTAGLIO

Martedì 31:

Al Nord, nubi sparse con qualche breve temporale su rilievi, Nord Ovest ed Emilia Romagna. Al Centro, qualche temporale su Toscana interna, Umbria e Marche, sole altrove. Al Sud invece nubi marittime al mattino sul versante tirrenico, in seguito tutto sole e più caldo.



Mercoledì 1:

Al Nord: bel tempo, qualche acquazzone pomeridiano sulle Alpi. Al Centro, tutto sole in un contesto termico caldo. Al Sud bel tempo prevalente e molto caldo.

Giovedì 2:

Al Nord bel tempo e caldo afoso, qualche acquazzone pomeridiano sulle Alpi. Al Centro, tutto sole in un contesto termico molto caldo. Al Sud: bel tempo prevalente e molto caldo.

Tendenza: L'anticiclone africano Scipione si rinforza ulteriormente, in particolare al Centro-Sud con picchi fino a 38-40°C. Temporali pomeridiani sull'arco alpino