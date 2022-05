Conference, oggi al Circo Massimo la festa della Roma

E' fissata per oggi pomeriggio la festa della Roma per celebrare, con i tifosi, la vittoria in Conference League. In base a quanto si apprende la squadra giallorossa, a bordo di due bus scoperti, raggiungerà intorno alle 17 il Circo Massimo percorrendo un tratto della Cristoforo Colombo. Li i due bus dovrebbero effettuare una sorta di giro d'onore.

Definito il programma dei festeggiamenti per la vittoria della Roma in Conference League. Questo pomeriggio due pullman scoperti partiranno intorno alle 16 arrivando mezz'ora dopo a transitare lungo via delle Terme di Caracalla. Da lì con tutti i tifosi il corteo si sposterà al Circo Massimo con l'arrivo previsto per le 17.

Il club non ha reso noto il punto di partenza della sfilata per motivi di ordine pubblico. Nella notte, intanto, già tre mila tifosi si erano recati a Fiumicino per l'arrivo della squadra con la coppa, ma senza grande fortuna perché la Roma ha poi lasciato l'aeroporto da un'uscita secondaria per dirigersi a Trigoria dove ad aspettare Pellegrini e compagni c'erano altre centinaia di tifosi. "Questa coppa è per voi, grazie ragazzi" ha detto il capitano Lorenzo Pellegrini uscito sul tetto della struttura insieme al resto della squadra per festeggiare con i tifosi presenti. ''È stata una straordinaria emozione, una vittoria importante per la Roma, per i tifosi ma anche per tutta la città. È stato bello essere a Tirana con il sindaco di Tirana, quello di Rotterdam e con i nostri tifosi in una competizione che esalta i valori dello sport e che ci riempie di grande orgoglio. Oggi ci sarà una bella festa, il pullman della squadra percorrerà le vie della città e arriverà al Circo Massimo. È giusto che oggi si celebri questa straordinaria vittoria, io ci sarò''. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine della cerimonia di inaugurazione della teca che custodisce i resti della "Quarto Savona Quindici", la macchina della scorta di Giovanni Falcone