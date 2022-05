Toscana supera 50mila somministrazioni quarta dose vaccino

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - Superate oggi in Toscana le 50mila somministrazioni di quarte dosi di vaccino anti Covid, riservate a persone over 80, a over 60 con elevata fragilità e a persone con marcata compromissione della risposta immunitaria. Lo rileva il portale regionale https://vaccinazioni.sanita.toscana.it, che monitora in tempo reale l'andamento della campagna di vaccinazione anti-Covid.

"La somministrazione delle quarte dosi sta crescendo. Oggi abbiamo superato quota 50mila ed è importante proseguire in questa direzione - commenta l'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini -. Condivido l'appello del ministro Speranza, che raccomanda la somministrazione della quarta dose in particolare in alcune fasce della popolazione più fragili per età o per patologie concomitanti e preesistenti, perché venga irrobustita la protezione anti-Covid. Anche se siamo in una fase decrescente dei contagi, il virus continua a circolare ed è nostro dovere offrire alle persone più a rischio tutti gli strumenti possibili, per proteggersi dalle conseguenze gravi della malattia. Ringrazio chi ha scelto di vaccinarsi e il personale sanitario e del volontariato tuttora impegnato, sempre in prima linea, nella campagna di vaccinazione". (ANSA).