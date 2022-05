Fast & Furious, le riprese nel centro di Roma. Jason Momoa in città

Le riprese di Fast&furious e la maratona Race for the cure: per questi due eventi parte del centro di Roma è stato oggi di fatto off limits. Stamane, tra le 5 e le 11, le riprese cinematografiche del film con Vin Diesel tra ponte Umberto e ponte Cavour: la circolazione di bus e auto è stata deviata. Sempre oggi, 10 alle 14, la Roma Race for the Cure nell'area del Circo Massimo. L'attore Jason Momoa ha girato alcune scene del film, il decimo della saga, in via dei Coronari, alla guida di una moto.