Perquisizioni Gdf a carico docenti Università Genova

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - ll Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Gdf di Genova sta effettuando alcune perquisizioni e acquisizioni di atti disposte dalla procura genovese nei confronti di sette docenti dell'Università di Genova, indagati a vario titolo per i reati di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, turbata libertà degli incanti, traffico di influenze illecite, rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio in relazione allo svolgimento di selezioni pubbliche per l'assegnazione di docenze e assegni di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'ateneo genovese. (ANSA).