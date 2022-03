Ucraina: a Milano migliaia in piazza con consiglio comunale

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Sono migliaia le persone che si sono ritrovate all'Arco della Pace di Milano per dire no alla guerra e in segno di solidarietà per il popolo ucraino, nell'ambito della manifestazione 'Insieme per l'Ucraina. Arco per la Pace' promossa dal Consiglio Comunale in modo bipartisan con tutte le forze politiche. All'evento hanno aderito, tra gli altri, Acli, Aned, Anpi, Confcommerico.

La piazza che si affaccia sul Parco Sempione è gremita di persone che sono scese in piazza con tante bandiere colorate, con la scritta Pace, e anche con bandiere blu e gialle. Sono molti i cittadini ucraini in piazza che scandiscono slogan come 'Putin assassino' e 'Putin terrorista'. L'Arco della Pace di Milano per l'occasione è stato illuminato di blu e giallo. Nel corso della manifestazione si susseguiranno letture e momenti di musica poi dal palco parlerà il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. (ANSA).