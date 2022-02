Becciu: non ho dato soldi ai miei familiari ma a una coop sociale

"Riguardo alla Cooperativa Spes, sono fiero e orgoglioso di aver trovato fondi per sostenere questa cooperativa che dà lavoro a 60 ragazzi e ragazze: ex drogati, ex carcerati, ragazzi con problemi di salute. Anche durante la pandemia non è venuta meno l'occupazione, anzi, è aumentata. È una Cooperativa, braccio destro della Caritas di Ozieri, impegnata nel problema sociale. L'accusa che mi è stata fatta è che io, inviando soldi alla Caritas di Ozieri, ho voluto favorire i miei familiari. Questa è un'accusa dalla quale mi difenderò in tribunale e che ho sempre respinto e respingo". Lo ha detto ai giornalisti il card. Angelo Becciu.