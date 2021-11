Green pass: Cei, proteste irresponsabili e contro il Vangelo

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - La Cei condanna le manifestazioni no-vax e no-green pass. A fronte di tanta gente che si è dedicata al bene degli altri, in questa pandemia del Covid, "non sono mancate, tuttavia, manifestazioni di egoismo, indifferenza e irresponsabilità, caratterizzate spesso da una malintesa affermazione di libertà e da una distorta concezione dei diritti". In molti casi "tali comportamenti e discorsi hanno espresso una visione della persona umana e dei rapporti sociali assai lontana dal Vangelo e dallo spirito della Costituzione", affermano i vescovi italiani nel Messaggio per la Giornata della Vita. (ANSA).