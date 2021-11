Green pass: flop manifestazione a Gorizia

(ANSA) - GORIZIA, 13 NOV - Alcune centinaia di persone - 500 per gli organizzatori, la metà per le forze dell'ordine - stanno dando vita alla manifestazione "No Green pass" di Gorizia. Un evento preceduto da una settimana di polemiche, il primo dall' emanazione delle direttive della ministra dell'Interno Lamorgese.

Le persone che protestano contro il provvedimento del governo si sono date appuntamento alla stazione ferroviaria cittadina e sono dirette al Parco della Rimembranza, dove la manifestazione si trasformerà in un'assemblea pubblica, secondo quanto indicato dalle autorità locali che hanno concesso soltanto un breve tratto cittadino - e non del centro - dove poter sfilare in corteo.

"La manifestazione si sta svolgendo in maniera regolare e rispettando le rigide prescrizioni che erano state impartite agli organizzatori": lo ha riferito all'ANSA il Prefetto di Gorizia, Raffaele Ricciardi, presente di persona nella zona dove sta sfilando il corteo "No Green pass" al quale partecipano poche centinaia di persone.

"Tra i manifestanti si notano le mascherine indossate - ha osservato - e ci sono anche gli steward volontari che stanno indirizzando i partecipanti. Le forze dell'ordine osservano lo svolgersi pacifico del corteo e dell'assemblea pubblica al parco. Per ora la situazione non desta alcun tipo di preoccupazione anche grazie ai dispositivi di sicurezza per tutti i cittadini che sono stati messi in campo". (ANSA).