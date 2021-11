Green pass:Fedriga,per colpa cortei più grande cluster Fvg

(ANSA) - TRIESTE, 10 NOV - "Per colpa delle manifestazioni" no Green pass a Trieste "abbiamo avuto il più grande cluster della storia della pandemia in Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Radio Punto Zero.

"Il problema di queste manifestazioni - ha aggiunto - non è solo il virus che si è diffuso tra alcuni partecipanti ma anche i messaggi deleteri che sono stati lanciati: perché non sono messaggi no Green pass, ma messaggi prettamente no vax".

Alla luce dei dati diffusi ieri dalla Regione Fvg, il focolaio derivante dai cortei e presidi no Pass a ha raggiunto oltre 200 contagi. Ma secondo il Coordinamento No Green Pass Trieste "non sono le manifestazioni all'aperto le prime cause dei focolai" - si legge in una nota - bensì "i tagli alla sanità e alla medicina territoriale e la non risoluzione di problematiche basilari quali il sovraffollamento delle classi e dei trasporti". (ANSA).