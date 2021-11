Maltempo: piogge in Gallura, si apre voragine in strada

(ANSA) - ARZACHENA, 09 NOV - Le piogge intense di ieri in Gallura sono all'origine della profonda voragine che si è creata al centro della strana sulla circonvallazione di Arzachena, in prossimità della strada provinciale 14. Per fortuna non si registrano feriti tra gli automobilisti di passaggio anche se un pick up che trasportava le transenne sul posto è finito dentro il buco a causa di una manovra sbagliata.

Lo smottamento, che è ampio ampio almeno sei metri per tre, è il più significativo di tanti che, nel corso della notte e delle prime ore del mattino hanno reso necessari 22 interventi a opera dei vigili del fuoco di Olbia ed Arzachena.

Si contano danni significativi anche a Golfo Aranci. (ANSA).