Green pass: presidio protesta davanti Consiglio Liguria

(ANSA) - GENOVA, 09 NOV - Presidio di protesta contro il green pass stamani davanti all'ingresso del Consiglio regionale della Liguria organizzato dall'associazione 'Libera Piazza Genova'. Una ventina i manifestanti in piazza con cartelli in ricordo di 'Camilla, la 18enne deceduta a causa del vaccino' e 'per la democrazia, la libertà, il lavoro e i diritti umani garantiti dalla Costituzione'. I manifestanti hanno srotolato due striscioni con scritto 'No Draghi, no pass, no Cts' e 'Studenti genovesi contro il green pass'. (ANSA).