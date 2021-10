Cavi crollati da Sopraelevata: indagine per disastro colposo

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - La procura di Genova indaga per disastro colposo, a carico di ignoti, per i cavi crollati domenica dall'impalcato della Sopraelevata di Genova. I cavi si sono staccati per centinaia di metri, danneggiando una cinquantina di macchine e ferendo quattro persone. Il pubblico ministero Giancarlo Vona ha iscritto l'ipotesi di reato per potere procedere agli accertamenti e ricostruire quanto successo con esattezza.

I cavi, aveva indicato l'assessore comunale ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi sarebbero dell'Autorità portuale. Gli investigatori vogliono capire come mai si sono staccati e, soprattutto, se qualcuno dovesse occuparsi di rimuoverli e di chi siano le eventuali responsabilità. Per chiarire quanto accaduto non è escluso che la procura chieda una perizia.

(ANSA).