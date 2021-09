Green Pass:fabbrica cuneese sciopera contro obbligo in mensa

(ANSA) - BARGE (CUNEO), 15 SET - Sciopero contro l'obbligo del Green Pass nella mensa aziendale. Accade nello stabilimento di Barge (Cuneo) della Itt, multinazionale dell'automotive che produce pastiglie per freni. A proclamare l'astensione del lavoro i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e Ugl.

Lo sciopero dei 1100 lavoratori dello stabilimento scatterà oggi, nelle ultime due ore di ogni turno di lavoro.

L'azienda ha predisposto una tensostruttura esterna che i dipendenti senza Green Pass possono utilizzare per consumare il pasto che si devono portare da casa. A disposizione degli operai, anche la possibilità di un tampone antigenico, a carico dell'azienda, per ottenere il Green Pass temporaneo. (ANSA).