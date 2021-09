Afghanistan: Guerini, pronti ad altre evacuazioni

(ANSA) - ROMA, 07 SET - "C'è rammarico e forte preoccupazione per chi non è riuscito a partire dall'Afghanistan e la Difesa offre piena disponibilità per eventuali ulteriori operazioni di evacuazione dal Paese". Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nella sua informativa sull'Afghanistan in Aula al Senato. Guerini ha poi ricordato di aver rappresentato nella Ministeriale Nato del febbraio scorso "la necessità di valutare la conferma della presenza delle forze dell'Alleanza anche oltre la scadenza dell'1 maggio, prevista dagli accordi stipulati dagli Usa". Già allora, ha spiegato, "il raggiungimento delle condizioni politiche e di sicurezza previste dall'accordo appariva lontano dell'essere soddisfatto, visto lo stallo dei colloqui di pace, l'aumento degli attacchi alle forze di sicurezza afgane e gli assassini mirati di rappresentanti delle istituzioni". (ANSA).