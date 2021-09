Bomba d'acqua in Salento, strade come fiumi e auto sommerse

(ANSA) - LECCE, 06 SET - Una bomba d'acqua si è abbattuta alle 13 circa su Nardò (Lecce) causando allagamenti e disagi.

Numerosi i video pubblicati sui social dai residenti, in cui si vedono molte strade trasformate in fiumi, e case e scantinati allagati. La situazione più critica si è registra nelle zone dello stadio e dell'ospedale: qui il livello dell'acqua ha superato il mezzo metro di altezza, e alcune persone sono rimaste intrappolate nelle auto in panne.

Sul posto stanno operando vigili del fuoco, vigili urbani e volontari della protezione civile. Per alcuni minuti si è registrata anche l'interruzione dell'energia elettrica, ripresa dai tecnici Enel con i sistemi di controllo a distanza. (ANSA).