Covid: E-R, nessun morto ma altri 669 casi

(ANSA) - BOLOGNA, 05 AGO - Nessun morto nelle ultime 24 ore, ma continuano a salire nuovi casi di Coronavirus e ricoveri in Emilia-Romagna. Su 20.504 tamponi sono stati rilevati 669 contagi in più di ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono sono 24 (+2), 267 quelli negli altri reparti Covid (+13).

L'età media dei nuovi positivi è 34,2 anni e tra le province al primo posto c'è Modena con 113 nuovi casi poi Rimini 112, Bologna 91 più 18 del circondario imolese. I casi attivi sono 9.002 (+403 rispetto a ieri), il 96,8% in isolamento domiciliare. I guariti sono 266 in più.

Per le vaccinazioni, alle 15 sono state somministrate complessivamente 5.222.364 dosi; sul totale, sono 2.405.101 le persone che hanno completato il ciclo. (ANSA).