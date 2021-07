Terrorismo internazionale, arrestati 4 presunti finanziatori

(ANSA) - BARI, 05 LUG - Quattro persone sono state arrestate ad Andria per il reato di finanziamento del terrorismo internazionale. Si tratta di un'operazione, denominata "Il libanese", della Guardia di Finanza di Bari, con il supporto di personale dello Scico di Roma, coordinata dalla Dda di Bari.

I 4 arresti, tutti in carcere, sono stati disposti "al termine - spiegano gli investigatori - di un'articolata attività investigativa nel settore del contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale". I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa alle 10 con il procuratore di Bari e magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

